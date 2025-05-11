جامعة بنها تنظم المهرجان الأول لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى للفنون الشعبية

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، افتتاح فعاليات المهرجان الأول لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبري للفنون الشعبية والذي نظمته جامعة بنها بمشاركة جامعات تحالف اقليم القاهرة الكبرى وهى بنها والقاهرة وعين شمس وحلوان.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والفنان طارق الدسوقي، وعبد الحميد فرج الممثل القانونى لمدارس لمدرسة الشبان العالمية ببنها، وعمداء ووكلاء الكليات، ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين، ومدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وطلاب الجامعة.

وشهد المهرجان تقديم الفرق المشاركة طبلوهات فنية تعبر عن التراث المصري الشعبي في مختلف محافظات مصر ، كما قدمت فرقة الفنون الشعبية لمدرسة الشبان العالمية ببنها عرص لتبلوه الليلة الكبيرة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن المهرجان يأتي في إطار حرص جامعة بنها، لتعزيز دور الأنشطة الطلابية في الحفاظ علي التراث والهوية المصرية الشعبية، مشيرا إلي ضرورة تأصيل الهوية المصرية والاستفادة من طاقات الشباب داخل الجامعات وتوعية الأجيال القادمة بالتراث المصري والثقافة المصرية الأصيلة للمجتمع المصري من خلال محاكاة قصص ملهمة تعبر عن التاريخ المصري العريق.

وأشاد " الجيزاوي " بالأداء المتميز والمستوي الرائع الذي ظهر به الطلاب والطالبات المشاركين في المهرجان، معربًا عن سعادته وشكره للقائمين علي تنظيم هذا المهرجان، لافتا أن جامعة بنها حريصة على دعم جميع الطلاب المتميزين والموهوبين فى مختلف المجالات والأنشطة الطلابية.

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