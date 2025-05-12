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طلاب جامعة بنها في زيارة لمجلس النواب المصري

جامعة بنها،فيتو
جامعة بنها،فيتو

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها قيام وفد من طلاب الجامعة بزيارة لمجلس النواب المصري رافق وفد الطلاب النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب.

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أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها قيام وفد من طلاب الجامعة بزيارة لمجلس النواب المصري


وقال الدكتور ناصر الجيزاوي أن الزيارة تأتى في اطار حرص جامعة بنها بعزيز الوعي السياسي لدى الطلاب ومساعداتهم على فهم دور مجلس النواب في العملية التشريعية والرقابية، مما يعزز إدراكهم لأهمية العمل البرلماني بالإضافة إلى تطوير المهارات القيادية وذلك من خلال المساهمة في إعداد كوادر شبابية قادرة على تقلد المناصب القيادية والتنفيذية في المستقبل.


وأشار رئيس جامعة بنها الى أن الجامعة قد نظمت نموذج فعاليات محاكاة مجلس النواب لطلاب الجامعة بهدف تعزيز الانتماء الوطني عن طريق غرس روح الولاء والانتماء للوطن من خلال فهم دور المؤسسات الحكومية في تطوير المجتمع.


وقد استعرض نموذج المحاكاة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب وتم التعقيب عليها من الوزاراء المختصين، حيث تقدم عدد من النواب بطلبات احاطة لوزراء الزراعة والتضامن والشباب والرياضة والإسكان.


يذكر أن  الزيارة تضمنت جولة تعريفية داخل قاعات وأروقة المجلس شملت البهو الفرعوني للمجلس والمتحف والمكتبة، استمعوا خلالها لشرح وافى حول تاريخ الحياة النيابية المصرية.

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