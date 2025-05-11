الأحد 11 مايو 2025
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بسبب الحرارة، إصابة 20 طالبة بتربية رياضية بنها بإغماء

اسعاف
اسعاف

أُصيبت 20 طالبة بكلية التربية الرياضية بنات، بـ جامعة بنها، بحالات إغماء نتيجة تعرّضهن لهبوط أثناء أداء امتحان عملي بالكلية.

والاختبار الذي كانوا يؤدونه هو الجري لمسافة 800 متر، وأصيبت الطالبات بالهبوط بسبب درجات الحرارة العالية، حيث تم نقل 20 طالبة لمستشفى الجامعة، وتم إسعافهن جميعا وصرح لهن  بالخروج.

 

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من إدارة الإسعاف بورود بلاغ بتعرض عدد من طالبات كلية التربية الرياضية للإغماء أثناء اختبارات العملى بالكلية لهن "امتحان جرى" انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الكلية، وتبين إصابة 20 طالبة بحالات إغماء وتم نقلهن لمستشفى الجامعة.


وتم إسعافهن بتقديم الخدمات الطبية لهن وتصرح لبعضهن بالخروج، وتبين أن الفتيات أصبن بالإغماء أثناء إجراء اختبار جرى لمسافة 800 متر فى الكلية، مما أصابهن بالهبوط نتيجة درجات الحرارة العالية.

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