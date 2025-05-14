انهيار سقف وتصدع عقار وهروب من البلكونة، رصد لحظات رعب المصريين أثناء الزلزال (فيديو)

زلزال مصر، رصد العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حالة الفزع بين المصريين، بسبب وقوع زلزال بقوة 6.2 ريختر، شعر به سكان القاهرة ومحافظات مصر، وأظهرت مقاطع الفيديو، الخوف الشديد الذي سيطر على المصريين من الزلزال، الذي وقع فجر اليوم الأربعاء.

لحظات الرعب عند حدوث الزلزال

ووثق العديد من المصريين لحظة وقوع الزلزال والرعب الذي انتابهم بسبب شعورهم بالزلزال، وكان من بينهم يوتيوبر، كان يبث مباشر قبل الزلزال، وتم رصد لحظة وقوع الزلزال وشعوره وزوجته بالفزع جراء ذلك.



وظهر أحد البلوجرز في مقطع يكشف فزعه لحظة وقوع الزلزال، وتوجه ناحية شرفة المنزل، بسبب حالة الفزع في محاولة للقفز خوفًا من الزلزال، لكن أصدقاءه منعوه من ذلك.



كما تداول النشطاء مقطع فيديو آخر يظهر آثار الهزة الأرضية التي تعرضت لها محافظة مطروح، وفي أحد منازل سيدي براني، رصد أحد سكان المحافظة لحظة سقوط جزء من سقف مطبخه وسقوط محتوياته على الأرض جراء حدوث الزلزال، الذي ضرب منطقة كارباثوس شرق اليونان بقوة 6.2 ريختر، وشعر به سكان مصر.

تصدع عقار الإسكندرية وفزع الأهالي

وظهرت حالة الفزع على سكان أحد العقارات في الإسكندرية لحظة وقوع الزلزال، حيث رصدت كاميرات النشطاء حالة نزول سكان أحد عقارات الإسكندرية للشارع، بسبب شعورهم بالزلزال القوي، والذي أسفر عن تصدع جزئي في العقار، ومغادرة السكان له إلى الشارع، خوفًا من استمرار الزلزال أو سقوط المنزل بسبب الزلزال.



يذكر أن الخبير الجيولوجي الدكتور عباس شراقي أكد أن الزلزال الذي شعر به سكان مصر وقع بسبب زلزال قوى مركزه شرق جزيرة كريت باليونان، حيث شـهدت منطقة شرق البحر المتوسط زلزالًا قويًا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 14 مايو 2025، في الساعة 1:51 صباحًا بتوقيت القاهرة شرق جزيرة جزيرة كـريـت، بقوة حوالى 6.1 - 6.3 درجة على مقياس ريختر.

سر الزلزال والتقاء الصفيحة الأفريقية والأوروآسيوية

وأوضح عباس شراقي أن الزلزال وقع على عمق كبير نسبيًا بالنسبة للبحر المتوسط 76 كيلو مترا، مما يخفف من تأثيره ولكن تتسع دائرة انتشار الموجات الزلزالية، ولذلك شعرنا به بوضوح فى مصر كما شعر به تقريبًا كل سكان شرق المتوسط، يقل تأثير الزلزال بزيادة المسافة أيضا، ويبعد الزلزال عن الإسكندرية بحوالي 500 كم، أحيانا يحدث تسونامي بعد الزلازل القوية أكبر من 6.5 درجة والتى تحدث فى البحار أو المحيطات، من المتوقع أن يكون له توابع خفيفة.



وأكد عباس شراقي أن الزلزال وقع عند التقاء الصفيحتين التكتونيتين الأفريقية والأوروآسيوية وهى منطقة زلالزل يومية تتراوح بين 2 - 4 درجة، زلزال تركيا الشهير في فبراير 2023 بقوة 7.8 درجة، أشهر وأقوى الزلازل في البحر المتوسط حدث في يوليو سنة 365 م بقوة 8.5 درجة بالقرب من الساحل الغربي لجزيرة كـريـت أعقبه تسونامي ضخم تسبب في دمار واسع النطاق في جميع أنحاء شرق المتوسط.



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