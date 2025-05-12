الوادي الجديد تحيل واقعة التحرش بطالبات داخل مدرسة إلى النيابة العامة

صرح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بإحالة واقعة شكوى بعض الطالبات بإحدى المدارس التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، والتي أفادت بتعرضهم للتحرش الجسدي من قِبل أحد المعلمين بالمدرسة، للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد الزملوط على أنه لا تهاون في التعامل مع أي حالات تعد أو تجاوز للقيم الأخلاقية والإنسانية داخل المدارس، مؤكدًا على متابعة ما تسفر عنه نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة؛ لضمان بيئة تعليمية تحافظ على حقوق وسلامة الطلاب داخل المدارس وحماية قيم المجتمع وأخلاقياته.

وتؤكد محافظة الوادي الجديد، حرصها على كشف الحقيقة كاملة وحماية حقوق الطالبات بعدالة وشفافية، بما لا يتجاوز حق الحفاظ على خصوصية كافة الأطراف وعدم إصدار أحكام مسبقة قد تجور على سمعة ومستقبل أي طرف بالواقعة، كما تهيب بالجميع عدم تداول أي بيانات أو معلومات تخص الطالبات أو المتهم في الواقعة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، محذرةً من إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي تجاوزات في هذا الشأن لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة وكشف ملابسات الواقعة.

النيابة العامة تبدأ التحقيق

هذا وقد بدأت النيابة العامة بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، التحقيقات مع مدرس متهم بالتحرش الجسدي بتلاميذ مدرسة اللغات المتميزة بمدينة الخارجة.

كشف التحقيقات اتهام مدرس بمدرسة اللغات المتميزة بمدينة الخارجة بالتحرش الجسدي بـ13 تلميذة بالمرحلة الابتدائية من خلال قيام أولياء الأمور بتقديم شكاوي لإدارة المدرسة والإدارة التعليمية بالخارجة.

وأكد وصفي حسن، مدير عام الإدارة التعليمية بمركز الخارجة، أنه بمجرد تلقي الإدارة شكاوي أولياء الأمور جرى عمل محاضر استماع داخل المدرسة بواقع 13 محضر فيما تقدم أولياء أمور بمحضرين اثنين لقسم الشرطة والنيابة العامة.

وأضاف وصفي، أنه بمجرد التحقيق وعمل محاضر الاستماع عن تفاصيل الواقعة تحرر مذكرة مباشرة للعرض على محافظ الوادي الجديد والذي قرر مباشرة إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق وما هو جرى اليوم بالفعل.

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