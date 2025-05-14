3 هزائم أفريقية، لعنة النهائيات تطارد سيدات الأهلي

كرة اليد، خسر الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي بقيادة محمد عادل المدير الفني، لقب كأس السوبر الأفريقي، أمام بترو أتلتيكو الأنجولي، في المباراة التي أقيمت على صالة النادي الأهلي بالجزيرة.

وخسر الأهلي أمام بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة (14-25)، ليكتفي بفضية السوبر الأفريقي ويفشل في التأهل لكأس العالم للأندية.

ولم تكن خسارة فريق اليد هي الهزيمة الوحيدة لسيدات الأهلي في ألعاب الصالات، على مستوى المباريات النهائية في أفريقيا، حيث شهد هذا الموسم 3 هزائم مصيرية لفرق السيدات، جاءت كالتالي:

خسارة لقب أفريقيا لكرة السلة

على مستوى كرة السلة، خسر الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الهزيمة التي تلقاها في المباراة النهائية أمام فريق فيروفيارو بطل موزمبيق بنتيجة (72-81).

خسارة لقب أفريقيا للكرة الطائرة

وخسر أيضا الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بقيادة إبراهيم فخر الدين المدير الفني، لقب البطولة الأفريقية المؤهلة لمونديال الأندية، بالهزيمة أمام الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة (1-3).

خسارة السوبر الأفريقي في كرة اليد

وجاءت الهزيمة الثالثة من نصيب الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، أمام بترو أتلتيكو الأنجولي، في نهائي بطولة كأس السوبر الأفريقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.