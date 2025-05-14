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رياضة

3 هزائم أفريقية، لعنة النهائيات تطارد سيدات الأهلي

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

كرة اليد، خسر الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي بقيادة محمد عادل المدير الفني، لقب كأس السوبر الأفريقي، أمام بترو أتلتيكو الأنجولي، في المباراة التي أقيمت على صالة النادي الأهلي بالجزيرة.

وخسر الأهلي أمام بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة (14-25)، ليكتفي بفضية السوبر الأفريقي ويفشل في التأهل لكأس العالم للأندية.

ولم تكن خسارة فريق اليد هي الهزيمة الوحيدة لسيدات الأهلي في ألعاب الصالات، على مستوى المباريات النهائية في أفريقيا، حيث شهد هذا الموسم 3 هزائم مصيرية لفرق السيدات، جاءت كالتالي:

خسارة لقب أفريقيا لكرة السلة

على مستوى كرة السلة، خسر الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الهزيمة التي تلقاها في المباراة النهائية أمام فريق فيروفيارو بطل موزمبيق بنتيجة (72-81).

خسارة لقب أفريقيا للكرة الطائرة

وخسر أيضا الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بقيادة إبراهيم فخر الدين المدير الفني، لقب البطولة الأفريقية المؤهلة لمونديال الأندية، بالهزيمة أمام الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة (1-3).

خسارة السوبر الأفريقي في كرة اليد

وجاءت الهزيمة الثالثة من نصيب الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، أمام بترو أتلتيكو الأنجولي، في نهائي بطولة كأس السوبر الأفريقي.

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كرة اليد الأهلي بترو أتلتيكو الأنجولي كرة السلة دوري أبطال أفريقيا

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