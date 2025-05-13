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رياضة

كرة اليد، الأهلي يواجه بترو أتليتيكو الأنجولي في نهائي السوبر الإفريقي للسيدات

النادي الأهلي، فيتو
النادي الأهلي، فيتو

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، مواجهة قوية، اليوم الثلاثاء، أمام فريق بترو أتليتيكو الأنجولي، في نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد، المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 4 فرق.

موعد مباراة الأهلي وبترو أتليتيكو الأنجولي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبترو أتليتيكو الأنجولي في الـ8 مساء، على صالة النادي الأهلي بالجزيرة.

مشوار الأهلي وبترو أتليتيكو في السوبر الأفريقي

وكان الأهلي قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على فريق الجمعية الرياضية النسائية التونسي بنتيجة (26-24)، في الدور قبل النهائي.

وعلى الجانب الآخر، تأهل بترو أتلتيكو الأنجولي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على أوتوهو الكونغولي في الدور قبل النهائي بنتيجة (42-14).

ومن المقرر أن تنقل المباراة مباشرة على شاشة قناة أون سبورت، وقناة النادي الأهلي.

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