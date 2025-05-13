أول تعليق من مصر على تصريحات ترامب في السعودية بشأن فلسطين

رحبت جمهورية مصر العربية بتأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمته التي ألقاها اليوم خلال زيارته الحالية إلى المملكة العربية السعودية، على حق الشعب الفلسطيني في مستقبل أفضل.

وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين

وتتطلع جمهورية مصر العربية إلى أن تسهم الجولة الخليجية الهامة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، والإفراج عن الرهينة الأمريكى بوساطة مصرية قطرية وأمريكية، في إحراز تقدم على صعيد وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الذي يستحق بالفعل مستقبلًا أفضل في أرضه ووطنه.

مصر تعول على ترامب في تحقيق الأمن والاستقرار

وتعول جمهورية مصر العربية على قيادة الرئيس ترامب لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، تتويجًا لجهوده التي تهدف إلى إحلال السلام الدائم وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار

وتشدد جمهورية مصر العربية على ضرورة مساندة جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية لتحقيق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية الى غزة، تمهيدًا لتنفيذ الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار. كما تحث جميع الأطراف على عدم عرقلة هذه الجهود، بما يستجيب لتطلعات وحقوق شعوب المنطقة فى السلام والرخاء والتنمية بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

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