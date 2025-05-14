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رياضة

موعد مباراة مصر والمغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب

منتخب مصر للشباب،
منتخب مصر للشباب، فيتو

حقق منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة فوزا ثمينا على نظيره منتخب غانا بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما الإثنين الماضي، في ربع نهائي أمم افريقيا للشباب المقامة حاليا في مصر.

الفوز أهَّل منتخب مصر للشباب لمواجهة نظيره المغربي في نصف نهائي البطولة، بعدما ضمن المنتخبين الشقيقين المشاركة في كاس العالم للشباب في تشيلي، بعد صعودهما للمربع الذهبي.

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منتخب المغرب للشباب، فيتو
منتخب المغرب للشباب، فيتو

موعد مباراة مصر والمغرب والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب المغرب غدا الخميس 15 مايو الجاري، وتنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة. 

فيما تقام مباراة نيجيريا أمام جنوب أفريقيا في نفس الدور في السادسة مساء غد الخميس في السادسة مساء على ستاد هيئة قناة السويس.

وتقام مباراة نهائي أمم أفريقيا للشباب يوم 18 مايو الجاري بستاد القاهرة الدولي. 

 

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