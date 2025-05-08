بحضور أوسكار رويز، اجتماع مهم لحكام تقنية الـ VAR (صور)

عقد اليوم الخميس اجتماع موسع لحكام تقنية الفيديو الذين شاركوا في إدارة المباريات السابقة وذلك بحضور قرابة 20 حكمًا، بهدف رفع كفاءة الأداء التحكيمي وتحسين جودة القرارات.

اجتماع لحكام تقنية الـ VAR

حاضر في الاجتماع كل من أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، والسيد مراد، عضو اللجنة، إلى جانب حضور كل من جهاد جريشة ووجيه أحمد وفهيم عمر، أعضاء لجنة الحكام، الذين حرصوا على متابعة تفاصيل الاجتماع وتقديم الملاحظات الفنية.

اجتماع لحكام تقنية الـ VAR

اجتماع لحكام تقنية الـ VAR

اجتماع لحكام تقنية الـ VAR

وشهدت الجلسة عرض لقطات تحكيمية من مباريات سابقة، تم خلالها مناقشة أبرز الحالات الجدلية وتصحيح الأخطاء بهدف تطوير آلية التعاون بين حكام الساحة وحكام تقنية الفيديو، مع التركيز على تقليل زمن مراجعة الحالات لضمان سرعة اتخاذ القرار دون التأثير على سير اللعب.

وأكد مسؤولو لجنة الحكام خلال الاجتماع أهمية استغلال هذه الاجتماعات الدورية لمراجعة التفاصيل الدقيقة في عمل الـVAR، والعمل المستمر على تطوير مهارات الحكام ورفع جاهزيتهم لمواكبة متطلبات المباريات المقبلة.

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