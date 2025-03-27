الجمعة 28 مارس 2025
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رياضة

أبوريدة يرد على الأندية المصرية بشأن أخطاء التحكيم والاستعانة بالحكام الأجانب

هاني أبوريدة،فيتو
هاني أبوريدة،فيتو

كشف هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن رأيه في الحكام المصريين في ظل الأزمات المتكررة في الفترة الماضية.

وقال هاني أبوريدة في تصريحات نشرها موقع الاتحاد المصري لكرة القدم: "الاتحاد المصري تأسس منذ أكثر من 100 سنة وحكامنا متواجدون طوال تلك الفترة ولا ننسى أن البطولات المحلية التي توج بها الأهلي والزمالك جاء معظمها عبر الصافرة الوطنية التي ظهرت بشكل متميز في السنوات الماضية مع الاعتراف بوجود بعض الأخطاء كما يحدث في كل دول العالم وفي الدوريات الأوروبية الكبرى كالإنجليزي والألماني والفرنسي».


وتابع أبوريدة: لابد أن نُدرك أن الحكم بشر وأنه يتخذ قراره في جزء من الثانية وهو ما يعرضه للخطأ أحيانًا، وعمومًا نحاول تطوير منظومة التحكيم المصرية وتقنية الفيديو بشكل خاص وقد تحدثنا من الشركة المسئولة عن هذه الجزئية مؤخرًا وأكرر للمرة الثالثة بأن ثقتنا في حكامنا كبيرة جدًا ونعمل بكل طاقتنا من أجل تلافيها مستقبلًا عن طريق تطوير منظومة التحكيم المصري عبر مشروع أكاديمية الحكام الذي سيظهر قريبًا».

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