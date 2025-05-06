أوسكار يحلل أداء 6 حكام ساحة في مباريات الدوري المصري

أجرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز تحليلا فنيا بالفيديو اليوم (الثلاثاء) لأداء بعض الحكام الذين أداروا المباريات الأخيرة من مسابقة القسم الأول.

شارك في التحليل أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام ووجيه أحمد نائب رئيس اللجنة وجهاد جريشة وفهيم عمر عضوا اللجنة، وحضرها 6 حكام ساحة وهم أحمد الغندور، محمود دسوقى، محمد الغازى، امين عمر، سيد منير، حمادة القلاوى.

معسكر تثقيفي لمحكمات الكرة النسائية

فيما أقامت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة أوسكار رويز الأحد الماضي، معسكرًا تثقيفيًا لمحكمات الكرة النسائية (الدرجة الأولى) بمقر الاتحاد بالسادس من أكتوبر، بحضور كل أعضاء اللجنة الرئيسية وجيه أحمد نائب رئيس اللجنة وعزب حجاج مدير اللجنة والأعضاء جهاد جريشة وسيد مراد وفهيم عمر.

وجاء المعسكر في إطار تنفيذ استراتيجية الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هانى أبو ريدة لتطوير مستوى التحكيم المصري.

35 محكمة في المعسكر التثقيفي

شارك في معسكر اليوم الواحد 35 محكمة منهم 10 محكمات ساحة و25 مساعدة، حيث يهدف أوسكار رويز وأعضاء لجنته إلى خلق دوافع جديدة لدى المحكمات بالإضافة إلى التثقيف والتنشيط استعدادًا للموسم الجديد.

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