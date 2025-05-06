الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أوسكار يحلل أداء 6 حكام ساحة في مباريات الدوري المصري

أوسكار مع حكام الدوري
أوسكار مع حكام الدوري الممتاز، فيتو

أجرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز تحليلا فنيا بالفيديو اليوم (الثلاثاء) لأداء بعض الحكام الذين أداروا المباريات الأخيرة من مسابقة القسم الأول.

شارك في التحليل أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام ووجيه أحمد نائب رئيس اللجنة وجهاد جريشة وفهيم عمر عضوا اللجنة، وحضرها 6 حكام ساحة وهم أحمد الغندور، محمود دسوقى، محمد الغازى، امين عمر، سيد منير، حمادة القلاوى.

 

معسكر تثقيفي لمحكمات الكرة النسائية

فيما أقامت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة أوسكار رويز الأحد الماضي، معسكرًا تثقيفيًا لمحكمات الكرة النسائية (الدرجة الأولى) بمقر الاتحاد بالسادس من أكتوبر، بحضور كل أعضاء اللجنة الرئيسية وجيه أحمد نائب رئيس اللجنة وعزب حجاج مدير اللجنة والأعضاء جهاد جريشة وسيد مراد وفهيم عمر.

وجاء المعسكر في إطار تنفيذ استراتيجية الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هانى أبو ريدة لتطوير مستوى التحكيم المصري.

 

35 محكمة في المعسكر التثقيفي

شارك في معسكر اليوم الواحد 35 محكمة منهم 10 محكمات ساحة و25 مساعدة، حيث يهدف أوسكار رويز وأعضاء لجنته إلى خلق دوافع جديدة لدى المحكمات بالإضافة إلى التثقيف والتنشيط استعدادًا للموسم الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لجنة الحكام الاتحاد المصري لكرة القدم أوسكار رويز مسابقة القسم الاول وجيه أحمد جهاد جريشة

مواد متعلقة

سعيا للتطوير، أوسكار يشرح الحالات الجدلية لحكام ثلاث مباريات بالدوري المصري

رئيس لجنة الحكام الرئيسية يحاضر مدربي رخصة "المسار السريع"

منطقة بورسعيد تستضيف معسكرا مغلقا للحكام بحضور أوسكار رويز

الفيفا يختار شاهندة المغربي بمعسكر محكمات كأس العالم للسيدات

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة برشلونة وإنتر ميلان في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025

مصدر يكشف حقيقة القبض على عميد كلية علوم الزقازيق في واقعة روان ناصر

تراجع مفاجئ لسعر جرام الذهب مساء اليوم الثلاثاء بالصاغة

خبير اقتصادي يكشف شرط عدم تحريك أسعار المواد البترولية مرة أخرى

كيف تحدى المايسترو صالح سليم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (فيديو جراف)

ينهى مطلب العبور المجاني من قناة السويس، تفاصيل الاتفاق بين أمريكا والحوثيين

دوري أبطال أوروبا، مارتينيز يتقدم بالهدف الأول لإنتر ميلان في شباك برشلونة

من الدوري الإيطالي، مدرب جديد يدخل ترشيحات تدريب الأهلي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 في الأسواق

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

المزيد

انفوجراف

كيف تحدى المايسترو صالح سليم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آراء الفقهاء في أشهر الحج وسبب الاختلاف

هل يجب على المسلمين غير العرب تعلم لغة الضاد؟ رد مفاجئ من علي جمعة (فيديو)

الصلاة خير من النوم، الإفتاء توضح حكم التثويب في غير أذان الفجر

المزيد
الجريدة الرسمية