نتنياهو: لا تراجع عن هزيمة حماس، حتى لو قررت إعادة 10 مخطوفين

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء: سندخل بكل قوة من أجل استكمال هزيمة حماس في الأيام المقبلة.

وزعم نتنياهو: قواتنا على أهبة الاستعداد وإذا قررت حماس إعادة 10 مخطوفين سنتسلمهم ثم نستكمل العملية.

وكانت وزارة الصحة في غزة، قد أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 52,908 شهداء و119,721 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت 46 شهيدا و73 مصابا خلال 24 ساعة.

وفي سياق آخر، أعلنت وكالة الأونروا، اليوم الثلاثاء، أن سكان غزة يواجهون خطر المجاعة بعد 19 شهرا من الصراع والنزوح الجماعي والقيود الصارمة على المساعدات.

الأونروا تشدد على ضرورة رفع الحصار عن غزة

وشددت الأونروا على ضرورة رفع الحصار عن غزة للسماح بوصول المساعدات إلى المحتاجين.

وقبل وقت سابق، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن لديها آلاف الشاحنات الجاهزة لدخول غزة، كما أعلنت أن فرقها هناك مستعدة لتوسيع نطاق عمليات تسليم المساعدات.

وأوضحت الأونروا أنه كلما طال أمد حصار غزة ازداد الضرر الذي لا يمكن إصلاحه على حياة عدد لا يحصى من الناس.

1500 فلسطيني فقدوا البصر

ومن جانبها، قالت وزارة الصحة بغزة، في بيان: إن 1500 فلسطيني فقدوا البصر بسبب الحرب و4000 آخرون مهددون بفقدانه في ظل نقص الأدوية.

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