ليبرمان: نتنياهو لا ينوي القضاء على حماس بل يريد إطالة أمد الحرب حتى الانتخابات

أفادت القناة 12، اليوم الثلاثاء، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو هاجم إدارة بايدن خلال لقائه جنودا جرحى، وقال إن ضغوطها كلفت إسرائيل ثمنا من الدماء.

نتنياهو: ضغط إدارة بايدن منع إسرائيل من إتمام المهمة

وأوضحت القناة 12 مزاعم نتنياهو، بأن ضغط إدارة بايدن منع إسرائيل من إتمام المهمة لكن الأمور تغيرت الآن وسنقوم بتدمير حماس.

ومن جانبها أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن عن أفيغدور ليبرمان، أن نتنياهو لا ينوي القضاء على حماس بل يريد إطالة أمد الحرب حتى الانتخابات.

ليبرمان يوجه رسالة لنتنياهو: لن تفعل شيئًا

ووجه أفيغدور ليبرمان رسالة لنتنياهو: من لا يعرف كيف يقضي على حماس بعد حرب متواصلة منذ عام و7 أشهر لن يفعل ذلك بعد 17 عاما.

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