الجمعة 25 أبريل 2025
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محافظات

حريق هائل في مصنع بالعاشر من رمضان (فيديو وصور)

حريق هائل في مصنع
حريق هائل في مصنع بالعاشرمن رمضان،فيتو

نشب حريق هائل منذ قليل في مصنع بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وتم الدفع بسيارات إطفاء وجارٍ السيطرة على الحريق وإخماده.

السيطرة على حريق مخلفات بجوار بنزينة في الشرقية (فيديو وصور)

حريق هائل بمصنع بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت إخطارا بنشوب حريق بمصنع بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان وتم الدفع بـسيارات إطفاء وسيارات إسعاف تحسبا لوقوع طارئ وجار السيطرة على الحريق وإخماده، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة  للعرض على النيابة العامة للتصرف.

حريق هائل في مصنع بالعاشرمن رمضان والدفع بسيارات الإطفاء،فيتو
حريق هائل في مصنع بالعاشر من رمضان والدفع بسيارات الإطفاء،فيتو

إدارة الحماية المدنية: عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

حريق هائل في مصنع بالعاشرمن رمضان والدفع بسيارات الإطفاء،فيتو1
حريق هائل في مصنع بالعاشرمن رمضان والدفع بسيارات الإطفاء،فيتو1

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

 

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

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