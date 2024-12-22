الحماية المدنية تجري عمليات التبريد بمصنع العاشر لمنع تجدد الحريق

يجري خبراء الحماية المدنية عمليات التبريد لموقع حريق مصنع للإسفنج بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخري بسبب المواد القابلة للاشتعال داخل المصنع.

حريق هائل يلتهم محتويات مصنع بالعاشر من رمضان

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت إخطارا بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع للإسفنج والمراتب، بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم أول العاشر من رمضان محافظة الشرقية.

وعلى الفورانتقلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية بالشرقية إلى موقع الحريق، وجري الاستعانة بفرق من 4 محافظات وهي (الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية، والقاهرة) بالإضافة إلى فرق الحماية المدنية المحلية بالمدينة لمحاولة السيطرة علي الحريق.

الحماية المدنية:إجراء عمليات التبريد لحريق مصنع العاشرلمنع تجدد اشتعال النيران،فيتو

ونتج عن الحريق إصابة 8 أشخاص بإصابات تنوعت ما بين اختناقات وجروح قطعية وأزمة قلبية، وجرى نقل 4 مصابين بسيارات الاسعاف إلى مستشفيات العاشر الجامعي والتأمين الصحي بأحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج اللازم، ورفض 4 آخرين النقل وجرى إسعافهم بمحيط موقع الحريق.

محافظ الشرقية يتابع جهود السيطرة على حريق بمصنع للإسفنج بالعاشر

فيما تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم الأحد، حادث نشوب حريق بمصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، الذي أسفر عن وقوع 8 حالات اختناق حتى الآن، وتم نقل حالتين لمستشفى التأمين الصحي بالعاشر، وحالة للمستشفى الجامعي، وحالة أخرى لمستشفى الغندور التخصصي، وكذلك تقديم الإسعافات الأولية لـ4 حالات بموقع الحريق.

الحماية المدنية:إجراء عمليات التبريد لحريق مصنع العاشرلمنع تجدد اشتعال النيران،فيتو1

ووجهت الأجهزة الأمنية فور وقوع الحادث بالدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وكذلك 6 سيارات إسعاف لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة.

الدكتورة أسماء عبد العظيم، المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية

من جانبها أوضحت الدكتورة أسماء عبد العظيم، المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أنه بالمتابعة مع جهاز العاشر من رمضان تمت الإفادة بوصول عدد من سيارات الإطفاء، وخزانات مياه وسيارات إسعاف، وجار التعامل والسيطرة على الحريق، مشيرة إلى أنه لم يرد حتى الأن أي بلاغ بحالات وفيات.

وقالت المتحدثة الرسمية إن غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث حريق بمصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثه بمدينة العاشر من رمضان، وجارٍ المتابعة المستمرة والموافاة بما يستجد من أحداث.

الحماية المدنية:إجراء عمليات التبريد لحريق مصنع العاشرلمنع تجدد اشتعال النيران،فيتو2

إرشادات الحماية المدنية

وتقول إدارة الحماية المدنية: إن الحرائق تتزايد لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطني الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت في متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

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