الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع نسيج بالعاشر (فيديو وصور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة على حريق نشب داخل مصنع نسيج بالمنطقة الصناعية الثانية بالعاشر من رمضان، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حريق هائل بمصنع للنسيج في العاشر من رمضان

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا من إدارة الحماية المدنية بالشرقية يفيد بورود بلاغ بوقوع حريق داخل مصنع نسيج.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية نشوب حريق داخل مصنع نسيج، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وتم الانتهاء من أعمال التبريد اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

الحماية المدنية تكشف أسباب الحرائق

وقالت إدارة الحماية المدنية، إنه قد تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

السيطرة على حريق بمصنع نسيج بالعاشر من رمضان دون إصابات،فيتو

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

حريق هائل بمصنع للنسيج بالعاشر من رمضان، فيتو1

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاءً متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدام الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

السيطرة على حريق بمصنع نسيج بالعاشر من رمضان دون إصابات،فيتو

إجراءات الوقاية من الحرائق

أما عن إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق، ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي أو التلقائي في المباني وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية في الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

السيطرة على حريق بمصنع نسيج بالعاشر من رمضان دون إصابات،فيتو

حريق هائل بمصنع للنسيج بالعاشر من رمضان،فيتو

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.

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