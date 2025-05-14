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رياضة

ياسر ريان: حزين على الزمالك ويجب إلتفاف أبناء النادي حول الرمادي

هدف بيراميدز في مرمى
هدف بيراميدز في مرمى الزمالك، فيتو

الزمالك، عبر ياسر ريان نجم الأهلي السابق عن حزنه بسبب مستوى فريق الزمالك، مطالبا أبناء القلعة البيضاء بالالتفاف حول أيمن الرمادي المدير الفني للفريق.

يجب دعم أيمن الرمادي

وأضاف ريان خلال تصريحات تليفزيونية: "حزين على نادي الزمالك ولا أحب أن أراه بهذا المنظر ولا بد من الالتفاف حول أيمن الرمادي ولا يصح أن يتعرض للهجوم بهذه الطريقة من أولاد النادي".

تابع ريان: "يجب مساندة أيمن الرمادي في هذه الفترة الصعبة التى يمر بها نادي الزمالك".

ياسر ريان، فيتو
ياسر ريان، فيتو

الأهلي يعرف كيفية تنمية موارد المالية

وواصل: "النادي الأهلي يعرف كيفية جلب الأموال واللاعبين ولديه موارد ولو تم خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم سيحصل على الدوري ولا أعتقد أن مباراة القمة ستعاد".

بيراميدز يسقط الزمالك بهدف 

فاز نادي بيراميدز على الزمالك بهدف نظيف على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الأول بالدقيقة 20، بعد خطأ من محمد عواد حارس الزمالك.

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