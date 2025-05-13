"الانضباط" تنظر شكوى الزمالك ضد زيزو وتكشف موقفها من معاقبة الأهلي، الإثنين

زيزو، أكد مصدر مسؤول داخل لجنة الانضباط، أن اللجنة تسلمت شكوى رسمية من نادي الزمالك، ضد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، على خلفية الأزمة القائمة بين الطرفين بعد رفض اللاعب التجديد وانقطاعه عن التدريبات.

موعد اجتماع لجنة الانضباط

وأضاف المصدر في تصريحات تليفزيونية: " لجنة الانضباط تجتمع الإثنين المقبل للنظر في الشكوى، والإطلاع على كافة المستندات المرفقة، من أجل اتخاذ القرار النهائي وإعلانه بشفافية لكافة وسائل الإعلام من جانب اتحاد الكرة".

موقف الانضباط من معاقبة الأهلي

وتابع المصدر: "لا أستطيع التأكيد الآن، بأن لجنة الانضباط من حقها إيقاف زيزو أو تغريمه ماليا، ومعاقبة الأهلي بحرمانه من القيد، لأننا لم نطلع على الأوراق المقدمة من الزمالك".

واختتم: "لكن بشكل دقيق لن نتمكن من حرمان النادي الأحمر من القيد حال عدم وجود مستند يثبت حصوله على توقيع اللاعب".

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