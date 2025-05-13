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رياضة

موعد مباراة بيراميدز القادمة بعد الفوز على الزمالك بالدوري

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

يستعد فريق بيراميدز لمباراته القادمة ببطولة الدوري المصري، بعد الفوز اليوم علي الزمالك بهدف دون رد.

موعد مباراة بيراميدز القادمة 

 

يلتقي فريقا بتروجيت وبيراميدز يوم السبت 17 مايو في الساعة 8 مساءً على استاد بتروسبورت، ضمن لقاءات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

مباراة بيراميدز ضد الزمالك 

فاز نادي بيراميدز على الزمالك بهدف نظيف على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الأول بالدقيقة 20، بعد خطأ من محمد عواد حارس الزمالك.

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وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي عن التشكيل الذي يخوض مباراة بيراميدز. 

 

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايك - محمود حمدي"الونش" - حسام عبد المجيد- عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - سيف جعفر.

خط الهجوم: ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وصلاح مصدق ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد حمدي وسيف الجزيري وحسام أشرف.
 

 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز 

 

ولعب الزمالك وبيراميدز في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة بمجموعة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدروي الممتاز 

ونقلت مباراة بيراميدز والزمالك عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

 

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز 

يحتل بيراميدز وصافة جدول ترتيب مجموعة البطل في الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة خلف المتصدر النادي الأهلي صاحب الـ 52 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة. 

 

 

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