الزمالك يتعرض للخسارة الأولى في التصفية النهائية للدوري الممتاز

الدوري المصري، تلقى الزمالك خسارته الأولى في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز بعد هزيمته أمام بيراميدز 1-0 بالجولة السادسة لمجموعة التتويج.

وحقق بيراميدز الفوز على الزمالك بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على إستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الأول بالدقيقة 20، بعد خطأ من محمد عواد حارس الزمالك.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايك - محمود حمدي"الونش" - حسام عبد المجيد- عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - سيف جعفر.

خط الهجوم: ناصر منسي - مصطفى شلبي.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وصلاح مصدق ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد حمدي وسيف الجزيري وحسام أشرف.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز

يحتل بيراميدز وصافة جدول ترتيب مجموعة البطل في الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة خلف المتصدر النادي الأهلي صاحب الـ 52 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

جدير بالذكر أن الزمالك فقد رسميًا فرصة المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز بعد وصول الأهلي للنقطة 52 في المركز الأول وبيراميدز للنقطة 50 بالمركز الثاني قبل المباريات المتبقية للزمالك بالتصفية النهائية.

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