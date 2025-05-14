نجم الزمالك السابق يتهم الأهلي بتفريع الأندية من نجومها خاصة لاعبي الأبيض

قال تامر عبد الحميد "دونجا" نجم الزمالك السابق، إن الفريق الأبيض تأثر بغياب أحمد مصطفى "زيزو".

وانتقد دونجا النادي الأهلي متساءلًا" لماذا يركز الأهلي على لاعبي الأبيض" مشيرًا إلى أن سياسة النادي الأهلي منذ فترة طويلة إفراغ الأندية من نجومها.

وأضاف عبد الحميد خلال تصريحات تليفزيونية: "الزمالك قدم موسما سيئا والنادي يعاني من مشاكل وأزمات مالية وإيقاف قيد".

أحمد مصطفى زيزو، فيتو

الزمالك يحتاج 11 لاعبا

وتابع دونجا: "توقعت هذا الأداء المتراجع للزمالك أمام بيراميدز في مباراة أمس بالدوري والفريق يحتاج إلى 11 لاعبًا على الأقل لتصحيح المسار".

الزمالك تأثر بغياب زيزو

وواصل دونجا: "نادي الزمالك تأثر بغياب زيزو لأنه يمثل نصف قوة الفريق الأبيض ولا من إيجاد حلول مادية لحل الأزمة".

دونجا يكشف تفاصيل جلسته مع القيعي في 2004

وواصل دونجا تصريحاته قائلًا: "النادي الأهلي يملك أموال فلماذا يركز على لاعبي الزمالك".

واختتم تامر عبد الحميد “دونجا”: "جلست مع عدلي القيعي في 2004 وكان متبقي موسم في عقدي وقالي هنطلعك سنة إعارة وستعود على الأهلي وما أقصده أن هذا الطبع متبع لدي المارد الأحمر".

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