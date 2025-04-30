دونجا: تعجبت من ابتعاد محمد يوسف عن التدريب وعماد النحاس سينجح مع الأهلي

الأهلي، تعجب تامر عبد الحميد "دونجا" نجم الزمالك السابق من خطوة ابتعاد محمد يوسف عن التدريب وقبوله منصب المدير الرياضي في النادي الأهلي خاصة بعد نجاحه هذا الموسم مع حرس الحدود.

رفضت مطالبة الزمالك بمستحقاتي المتأخرة

وقال دونجا خلال تصريحات تليفزيونية: “رفضت مطالبة نادي الزمالك بمستحقاتي المتأخرة وكانت 572 ألف جنيه تقديرًا لظروف النادي”.

وتابع دونجا: "تلقيت عروضًا كثيرة قبل اعتزالي كرة القدم لكني رفضت اللعب لأي نادي غير الزمالك وتركت سمعة جيدة قبل الرحيل عن القلعة البيضاء".

تامر عبد الحميد، فيتو

متعجب من ترك محمد يوسف التدريب

وواصل دونجا: "تعجبت من قبول محمد يوسف منصب المدير الرياضي للأهلي وترك تدريب حرس الحدود خاصة بعد نجاحه الكبير في الموسم الحالي".

وأكمل: "عماد النحاس مميز في التدريب وخطوة وجوده في الأهلي ستعيده للتألق من جديد".

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