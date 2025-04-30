الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دونجا: تعجبت من ابتعاد محمد يوسف عن التدريب وعماد النحاس سينجح مع الأهلي

عماد النحاس، فيتو
عماد النحاس، فيتو

الأهلي، تعجب تامر عبد الحميد "دونجا" نجم الزمالك السابق من خطوة ابتعاد محمد يوسف عن التدريب وقبوله منصب المدير الرياضي في النادي الأهلي خاصة بعد نجاحه هذا الموسم مع حرس الحدود.

 

رفضت مطالبة الزمالك بمستحقاتي المتأخرة

وقال دونجا خلال تصريحات تليفزيونية: “رفضت مطالبة نادي الزمالك بمستحقاتي المتأخرة وكانت 572 ألف جنيه تقديرًا لظروف النادي”.

وتابع دونجا: "تلقيت عروضًا كثيرة قبل اعتزالي كرة القدم لكني رفضت اللعب لأي نادي غير الزمالك وتركت سمعة جيدة قبل الرحيل عن القلعة البيضاء".

تامر عبد الحميد، فيتو
تامر عبد الحميد، فيتو

متعجب من ترك محمد يوسف التدريب

وواصل دونجا: "تعجبت من قبول محمد يوسف منصب المدير الرياضي للأهلي وترك تدريب حرس الحدود خاصة بعد نجاحه الكبير في الموسم الحالي".

وأكمل: "عماد النحاس مميز في التدريب وخطوة وجوده في الأهلي ستعيده للتألق من جديد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي تامر عبد الحميد دونجا محمد يوسف حرس الحدود الزمالك

مواد متعلقة

الزمالك يرفض رسميا إجراء التحقيق مع زيزو في مقر اتحاد الكرة

عماد النحاس يقرر ضم لاعب حرس الحدود السابق لجهازه المعاون بالأهلي

محمد يوسف يجتمع مع مسئولي الحرس للاتفاق على الرحيل لقيادة الأهلي

عماد النحاس: كولر يتحمل خروج الأهلي الإفريقي وحان وقت رحيله
ads

الأكثر قراءة

زيادة أسعار كوكاكولا وشويبس، وقائمة بالسعر الجديد والتطبيق خلال 24 ساعة

بعد التواصل مع الأرصاد، رابطة الأندية تحسم مصير مباراة الأهلي وبتروجيت بسبب العاصفة

مؤامرة مكتملة الأركان ولن نصمت، بيان ناري من غزل المحلة بشأن مباراة إنبي

13 جامعة تعلن تعليق الدراسة بها غدا الأربعاء بسبب العاصفة الترابية

حالة الطقس اليوم الأربعاء، ارتفاع كبير في درجات الحرارة وعاصفة ترابية تضرب البلاد

رغم العاصفة الترابية، 3 جامعات تعلن انتظام الدراسة بها اليوم

ترامب عن المرشح لمنصب بابا الفاتيكان الجديد: أود أن أصبح أنا البابا

ريهام عبد الغفور: انهرت نفسيا بعد تجربة البوتكس وما كنتش قادرة أشوف نفسي في المرايا (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 2025/4/29

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في الأسواق

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

الزمالك يكتسح المصري تاريخيا في جميع البطولات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 30 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 30 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية