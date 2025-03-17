الإثنين 17 مارس 2025
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ثقافة وفنون

فتحي عبد الوهاب: أعدت تصوير مشهد 32 مرة في بداياتي لهذا السبب (فيديو)

فتحي عبد الوهاب
فتحي عبد الوهاب

كشف الفنان فتحي عبد الوهاب عن موقف تعرض له في بداية حياته الفنية بسبب زميل له أراد إحراجه أثناء التمثيل.

وخلال لقائه في برنامج "ليك لوك" مع عمر متولي، أجاب على سؤال إن كان قد شارك في عمل مع ممثل "شرير" في الحقيقة قد يقوم بأفعال تزعج زملائه.

وقال فتحي عبد الوهاب: "قابلت أشخاص ممكن يضايقوا في الأول لكن بعدين أنت بتختار العمل فمن عوامل الاختيار بيبقى المخرج وفريق العمل".

وتابع فتحي عبد الوهاب ليحكي عن موقف تعرض له قائلا: "في الأول في مشهد عدته 32 مرة، كان الزميل اللي معايا بيضايقني كان مشهد طويل وماشيين على الكورنيش، لحد ما المخرج جيه في الآخر قال أن المشهد دا مش هيخلص غير لما يطلع مظبوط فممكن نقعد للصبح، وأنا مبقتش فاهم فين المشكلة بالظبط اللي بتخلينا نعيد، إحنا ماشيين جنب بعض ومش شايف إيه اللي بيحصل وباصص قدامي".

يذكر أن فتحي عبد الوهاب يشارك في رمضان 2025 بمسلسل "ظلم المصطبة".

ومسلسل "ظلم المصطبة" بطولة إياد نصار وريهام عبد الغفور وفتحي عبد الوهاب وبسمة وأحمد عزمى ومحمد على رزق وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

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