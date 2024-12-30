طه عزت: تقرير الحكم أنقذ الزمالك من غياب جماهيره في المباريات القادمة

الزمالك، أشار طه عزت مدير إدارة المسابقات بـرابطة الأندية المصرية، إلى أن الزمالك كان مهددًا بحرمانه من جماهيره في المباراة القادمة بسبب تقرير الحكم.

وقال طه عزت في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك تعرض لـ 3 عقوبات متتالية" من قبل إدارة المسابقات المختصة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الفرق بين العقوبات الانضباطية والعقوبات الإدارية

وتابع: "هناك فرق كبير بين العقوبات الانضباطية والعقوبات الإدارية، الأولى تكون وفقا لمراقب وتقرير حكم المباراة، والزمالك تعرض لعقوبة 100 ألف جنيه، وبعدها في المباراة التالية 200 ألف جنيه، مع منع الجماهير المتواجدة من حضور المباراة القادمة".

طه عزت، فيتو

تقرير الحكم لم يذكر السباب الجماعي

وأكمل طه عزت: "العقوبة الثالثة لم تكن انضباطية لأنه لم يحدث أي سباب جماعي من جماهير الزمالك، ولم يتواجد "سب" في تقرير الحكم، فقط إلقاء الزجاجات أو المقذوفات في الملعب وهي عقوبة أخرى".

واستكمل: "كان من الممكن أن يحرم الزمالك من جماهيريه إذا كان تقرير الحكم يوضح وجود سباب جماعي من الجماهير للمرة الثالثة كما هو موضح في اللوائح".

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