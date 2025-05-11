هل تقرر لجنة التظلمات إعادة مباراة القمة؟ خبير لوائح يكشف القرار الأقرب

كشف المهندس عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية، القرار المتوقع للجنة التظلمات باتحاد الكرة بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

القرار الأقرب للجنة التظلمات بشأن مباراة القمة

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أنه وفقا للائحة رابطة الأندية فمن المفترض أن تقرر لجنة التظلمات تثبيت قرار الرابطة الصادر في 30 مارس باعتبار الأهلي خاسرا بنتيجة 3/0 أمام الزمالك دون خصم أي نقاط أخرى من الأحمر بنهاية الموسم.

لجوء الزمالك وبيراميدز للمحكمة الرياضية الدولية

ولفت إلي أنه في حال قررت لجنة التظلمات إعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك فمن حق الأبيض ونادي بيراميدز اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية.

وأشار إلي أن قرار رابطة الأندية المحترفة بشأن عدم خصم 3 نقاط إضافية من النادي الأهلي بنهاية الموسم، يعد نهائي ولا يجوز الطعن عليه وفقا للائحة التي وقع عليها كل الأندية قبل بدء الموسم.



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