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رياضة

رابطة الأندية تقرر إقامة جميع مباريات الجولات الثلاثة الأخيرة من الدوري في توقيت واحد

درع الدوري المصري
درع الدوري المصري الممتاز، فيتو

رابطة الأندية، قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تعديل مواعيد مباريات الجولات 7 و8 و9 بالمرحلة النهائية من عمر الدورى الممتاز للموسم الجارى، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية سواء التى تتنافس على اللقب والمراكز المتقدمة للمشاركة فى البطولات الأفريقية فى الموسم الجديد، أو التي تصارع للنجاة من الهبوط.

 

وجاءت مواعيد الجولات 7 و8 و9 بعد التعديل كالتالي:

 

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