كان منتظرا حدثا عظيما، ماذا قال الصحفي حسن اصليح قبل استشهاده في خان يونس (فيديو)

نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو للصحفي حسن اصليح الذي استشهد في غارة إسرائيلية على مجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث كان يتلقى العلاج إثر إصابته منذ شهر بعد استهداف خيمة الصحفيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وظهر الصحفي الشهيد في الفيديو وهو يحمل في يده هاتفه المحمول، ويقرأ منه أحد الأدعية الدينية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، قائلا: “ اللهم اغفر لنا، واغفر لجميع المسلمين.. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك”، موضحا: “ هناك أيام عظيمة جاية يوم التروية ويوم عرفة ويوم العيد إن شاء الله”.

#شاهد | فيديو سابق للشهيد الصحفي حسن اصليح، والذي اغتاله الاحتلال بقصف مستشفى ناصر الطبي بخانيونس. pic.twitter.com/Oza2cWC96p — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) May 13, 2025

وكانت إسرائيل اغتالت الصحفي حسن اصليح في غارة على مجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث كان يتلقى العلاج إثر إصابته منذ شهر بعد استهداف خيمة الصحفيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واصليح صحفي ميداني كان يغطي مشاهد الحرب الدموية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت الطابق الثالث في مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، كما قصف جيش الاحتلال مبنى الاستقبال والطوارئ في المجمع الطبي.



وارتفع عدد الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة إلى ما يقرب من 214 شهيدًا وشهيدة إضافة لمئات المصابين من الطواقم الصحفية.

ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان لها، الصحفي اصليح وقالت: إن "فلسطين فقدت واحدا من أبنائها المخلصين وفقدت الصحافة الفلسطينية أحد أعمدتها الوطنيين الذي برز في السنوات الأخيرة كأحد أشهر وأهم الأصوات الإعلامية المدافعة عن الحق الفلسطيني وكان في طليعة من قاموا بتغطية العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ اليوم الأول ناقلًا الحقيقة للعالم بكاميرته وعدسته وكلماته حتى أصبح أيقونة إعلامية فلسطينية وشاهدًا على جرائم الاحتلال ومصدرًا موثوقًا للمعلومة والصورة".

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