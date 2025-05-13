الوفد الإسرائيلي يصل إلى الدوحة لبحث تبادل االأسرى ووقف إطلاق النار في غزة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الوفد الإسرائيلي المفاوض وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم، في إطار جولة جديدة من المباحثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف غادر في وقت سابق اليوم، متوجها إلى الدوحة للمشاركة في هذه المحادثات.

وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس، حيث يواصل الجانبان البحث في قضايا إقليمية ودولية تهم الأمن والاستقرار في المنطقة.

نتنياهو يرسل وفد للدوحة



وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمر في وقت سابق بإرسال وفد إلى العاصمة القطرية الدوحة للتفاوض على خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن قطاع غزة.

وجاء ذلك بعد تفاوض الولايات المتحدة بشكل منفرد مع حركة حماس على إطلاق سراح الأسير المزدوج الجنسية “الامريكي الاسرائيلي” ما شكل ضربة قاصمة وإحراجا لنتنياهو وأظهر تعنته في وقف الحرب وإتمام صفقة للحفاظ على مصالحه الشخصية ومصالح الائتلاف المتطرف في حكومته.

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