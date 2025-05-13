أخبار الرياضة اليوم، الأهلي يواصل الصدارة، بيراميدز يهزم الزمالك ويشعل المنافسة وهولندي جديد في ليفربول

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها

بيراميدز يفوز على الزمالك

فاز نادي بيراميدز على الزمالك بهدف نظيف على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الأول بالدقيقة 20، بعد خطأ من محمد عواد حارس الزمالك.

يحتل بيراميدز وصافة جدول ترتيب مجموعة البطل في الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة خلف المتصدر النادي الأهلي صاحب الـ 52 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

الأهلي وسيراميكا

واصل النادي الأهلي صدارته لبطولة الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية.

وسجل أشرف بن شرقي الهدف الأول للأهلي في مرمى سيراميكا كليوباترا الدقيقة 19 بعد تمريرة من إمام عاشور.

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة، بينما يقع سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 31 نقطة.

عقوبات لجنة المسابقات في مجموعة الهبوط

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات (المجموعة الثانية) في الجولة السادسة من المرحلة النهائية لدوري Nile طبقًا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

إيقاف محمد إسماعيل حامد علام لاعب فريق إنبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف زياد محمد كمال محمد لاعب فريق إنبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على نادي إنبي قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب تكرار تأخير نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني

مباراة الجونة وطلائع الجيش

إيقاف أحمد محمود عبد القادر صالح لاعب فريق الجونة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد حامد عبده شوشة لاعب فريق الجونة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة زد إف سي ومودرن

إيقاف وليد صلاح الدين مدير الكرة بفريق زد أف سي لمدة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه، وذلك بسبب الطرد.

إيقاف علي فوزي لبيب عبد الغفار لاعب فريق مودرن سبورت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري Nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

هولندي جديد على أعتاب ليفربول

بات نادي ليفربول الإنجليزي قريبا من حسم صفقة بديل ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير الفريق الأيمن، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن أرنولد، الذي ينتهي عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، رحيله عن النادي، وسط تقارير تشير إلى توقيعه مجانًا مع ريال مدريد قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

وكشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن ليفربول يحرز تقدمًا ملحوظًا في مفاوضاته لضم جيريمي فريمبونج، ظهير باير ليفركوزن، بعد اتصالات جرت الأسبوع الماضي.

وأوضح رومانو أن ليفربول بدأ مناقشة تفاصيل الشرط الجزائي في عقد فريمبونج، الذي يبلغ قيمته 35 مليون يورو، مع إدارة باير ليفركوزن.

وأشار خبير الانتقالات إلى أن محادثات جارية مع اللاعب الهولندي، الذي أبدى رغبته في الانتقال إلى صفوف ليفربول.

بيان رسمي من أهلي طرابلس بشأن مستقبل البدري

أعلن نادي أهلي طرابلس الليبي في بيان رسمي استمرار حسام البدري المدير الفني للفريق مع عودة التدريبات الأربعاء بشكل طبيعي، بعد اجتماع مجلس الإدارة.

وقال أهلي طرابلس في بيان رسمي:

عقد الدكتور محمد المشاي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا مهمًا اليوم مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور المدير التنفيذي للنادي.

ناقش الاجتماع الوضع الحالي للنادي واستعدادات المرحلة المقبلة، حيث أكد الدكتور المشاي على استمراره على رأس مجلس الادارة وتحمله الكامل لمسؤوليات إدارة النادي خلال الفترة القادمة.

كما قدّم رئيس مجلس الإدارة تطمينات كاملة للجهاز الفني واللاعبين، مؤكدا دعمه اللامحدود للفريق الأول وكل فرق النادي، مع التركيز على توفير كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق النجاح.

واختتم الاجتماع بتأكيد الوحدة والثقة بين الإدارة والجهاز الفني، في خطوة تُعزز مسيرة النادي نحو تحقيق أهدافه الطموحة.

وبهذا سيواصل الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن حسام البدري مهامه وسيستأنف الفريق تدريباته اعتبارًا من يوم الغد الأربعاء..

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