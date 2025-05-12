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رياضة

مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية بالدوري بعد قرار رابطة الأندية

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تعديل مواعيد مباريات الجولات 7 و8 و9 بالمرحلة النهائية من عمر الدورى الممتاز للموسم الجارى، لتقام في توقيت واحد.


 

مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية بالدوري

وبناء عليه جاءت مباريات بيراميدز المتبقية بالدوري المصري علي النحو التالي: 

يلتقي بتروجيت وبيراميدز  يوم السبت 17 مايو في الساعة 8 مساءً على استاد بتروسبورت ضمن لقاءات الجولة السابعة.

ويستضيف سيراميكا كليوباترا نظيره بيراميدز يوم الأربعاء 28 مايو في الساعة 8 مساءً على ستاد هيئة قناة السويس ضمن لقاءات الجولة التاسعة.

بينما لن يلعب بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري بسبب اعتباره "bye".

 

رابطة الأندية تعلن المواعيد الجديدة للدوري

رابطة الأندية، قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تعديل مواعيد مباريات الجولات 7 و8 و9 بالمرحلة النهائية من عمر الدورى الممتاز للموسم الجارى. 

وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية سواء التى تتنافس على اللقب والمراكز المتقدمة للمشاركة فى البطولات الأفريقية فى الموسم الجديد، أو التي تصارع للنجاة من الهبوط.

وجاءت مواعيد الجولات 7 و8 و9 بعد التعديل كالتالي:

 

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