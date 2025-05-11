الدوري المصري، طلائع الجيش يفوز على الجونة بهدف نظيف

الدوري المصري، حقق فريق طلائع الجيش فوزا ثمينا على حساب مضيفه الجونة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد خالد بشارة بالجونة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري (مجموعة الهبوط).

هدف الفوز لطلائع الجيش سجله اللاعب جودوين شيكا في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

جاء الشوط الأول أقل من المتوسط، وتبادل خلاله الفريقان السيطرة والاستحواذ على المرمى، ولكن لم يشهد فرص حقيقية للتهديف، وانحسر اللعب في معظمه في منطقة وسط الملعب.

ارتفع مستوى اللقاء بشكل لافت في الشوط الثاني، خاصة بعد الهدف المباغت الذي سجله طلائع الجيش من خطأ دفاعي لفريق الجونة.

أول فوز لطلائع الجيس مع هيثم شعبان

كثف بعدها فريق الجونة من ضغطه الهجومي باتجاه مرمى الطلائع بحثا عن هدف التعادل، ولكن التكتل الدفاعي وتألق حارس الضيوف، حال بين لاعبي الطلائع وهدف التعادل، لينتهي اللقاء بفوز الطلائع بهدف، ليسجل أول انتصارات الفريق تحت قيادة مديره الفني الجديد هيثم شعبان

أعلن علاء عبدالعال المدير الفني لفريق الجونة، التشكيل الرسمي لمواجهة فريق طلائع الجيش.

تشكيل الجونة أمام طلائع الجيش

يدخل فريق الجونة مواجهة طلائع الجيش بتشكيل مكون من:

ترتيب الفريقين قبل المبارة

بهذه النتيجة ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 26 نقطة، ارتقى بها للمركز الثالث في مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الجونة عند 27 نقطة في المركز الثاني

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