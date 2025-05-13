أخبار مصر.. جدول امتحانات الترم الثاني للصف الأول الإعدادي بالقاهرة والجيزة.. أسامة ربيع يكشف شرط عودة حركة الملاحة بقناة السويس

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

جدول امتحانات الترم الثاني للصف الأول الإعدادي بالقاهرة والجيزة

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025، بدأ عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الصف الأول الإعدادي 2025، في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

مجلس السكك الحديدية يبحث خطط التشغيل الفترة المقبلة

عقد مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية اجتماعا لتشكيله الجديد، بعد تكليف عدد من القيادات الجديدة

مدبولى: الحكومة حريصة على الاستماع لمختلف الآراء بشأن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم الثلاثاء؛ مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومحمد الجوسقى، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والدكتور طارق الشعراوي، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومسئولي عدد من الوزارات.

سيتا العالمية تدشن مركزها الإقليمي الأول بالشرق الأوسط في القاهرة

شارك الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، في فعاليات افتتاح مركز القيادة الجديد في القاهرة لشركة "سيتا" العالمية، والذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

استعداد رئاسي لضيوف من العيار الثقيل، مدبولي يُراجع ترتيبات افتتاح "المتحف الكبير"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمُتابعة الإجراءات اللوجستية الخاصة باحتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بحضور كل من الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، وطارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وطارق مخلوف، العضو المنتدب للشركة المتحدة، ومحمد سعدى، عضو مجلس الإدارة بالشركة المتحدة.

الصحة: بعثة الحج الطبية تجهز 29 عيادة بمكة والمدينة لخدمة الحجاج المصريين

كشفت وزارة الصحة عن أهم استعدادات بعثة الحج الطبية لخدمة الحجاج المصريين.

حالة الطقس غدا الأربعاء، انخفاض طفيف في درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا يسود طقس حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أسامة ربيع يكشف شرط عودة حركة الملاحة بقناة السويس لمعدلاتها الطبيعية

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، شرط عودة حركة الملاحة لطبيعتها في القناة كما كانت قبل حرب غزة.

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