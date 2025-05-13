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الصحة: بعثة الحج الطبية تجهز 29 عيادة بمكة والمدينة لخدمة الحجاج المصريين

بعثة الحج الطبية،
بعثة الحج الطبية، فيتو

كشفت وزارة الصحة عن أهم استعدادات بعثة الحج الطبية لخدمة الحجاج المصريين.

 

خريطة العيادات بمكة والمدينة وأرقام تليفونات غرف الطوارئ

وأوضحت وزارة الصحة أن بعثة الحج تلبية تقوم بتجهيز مطويات لتوزيعها على جميع الحجاج تتضمن خريطة العيادات بمكة والمدينة وأرقام تليفونات غرف الطوارئ الطبية، بالإضافة إلى معلومات وقائية وتوعوية للحجاج.

وأكدت وزارة الصحة تخصيص 29 عيادة طبية يتم تشغيلها تباعًا مع توافد الحجاج، حيث يستمر العمل بالعيادات على مدار الـ 24 ساعة.

وأشارت إلى أن العيادات تقدم خدمات العلاج بالمجان والكشف الطبي وتحويل الحالات الطارئة إلى المستشفيات بالتنسيق مع السلطات السعودية.

 

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت انتهاء إجراءات فحص وتسلم شحنة الأدوية والمستلزمات الطبية، التي تم شحنها من مطار القاهرة إلى مطار جدة، والخاصة بالبعثة الطبية المصرية لموسم الحج  1446 هـ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتقديم أفضل خدمة طبية علاجية ووقائية للحجاج المصريين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وفدًا يضم 16 طبيبا وإداريا، برئاسة الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس البعثة الطبية المصرية، وصل مطار جدة لمعاينة مقرات العيادات المقرر تشغيلها لخدمة الحجاج المصريين، كما تم التواصل مع السلطات الصحية السعودية لبحث الاستعدادات النهائية لافتتاح العيادات.

خريطة العيادات بمكة والمدينة وأرقام تليفونات غرف الطوارئ الطبية

وأضاف «عبد الغفار» أن الوفد اجتمع مع الأطراف المعنية بالبعثات الرسمية المصرية للتعاون والعمل سويا، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للحجاج، منوها إلى تجهيز مطويات لتوزيعها على جميع الحجاج، بالتعاون مع وزارة الداخلية تتضمن خريطة العيادات بمكة والمدينة وأرقام تليفونات غرف الطوارئ الطبية، بالإضافة إلى معلومات وقائية وتوعوية للحجاج.

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وقال الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس البعثة الطبية للحج، إنه تم تخصيص 29 عيادة طبية يتم تشغيلها تباعا مع توافد الحجاج، حيث يستمر العمل بالعيادات  على مدار الـ24 ساعة، ويشمل الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات الطارئة إلى المستشفيات بالتنسيق مع السلطات السعودية.

 

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