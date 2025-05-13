الثلاثاء 13 مايو 2025
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جدول امتحانات الترم الثاني للصف الأول الإعدادي بالقاهرة والجيزة

طلاب المدارس
طلاب المدارس

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025، بدأ عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الصف الأول الإعدادي 2025، في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

 

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025

وبدأت مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية في الإعلان عن جداول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2025 للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024-2025.

 

امتحانات الترم الثاني 2025

وأعلنت مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، أنه من المقرر أن  تبدأ امتحانات الترم الثاني خلال الفترة من 21 إلى 27 مايو 2025، مع وجود بعض الاختلافات  في المواعيد بين المحافظات.

 

وأعلنت كل من محافظتي القاهرة والجيزة جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2025، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024-2025 وهي كالتالي: 

 

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2025 محافظة القاهرة

الخميس الموافق 22 مايو 2025: اللغة العربية والخط والإملاء

السبت الموافق 24 مايو 2025: اللغة الأجنبية

الأحد الموافق 25 مايو 2025: الدراسات الاجتماعية

الاثنين الموافق 26 مايو 2025: العلوم

الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025: الرياضيات

 

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2025 محافظة الجيزة 

الخميس الموافق 22 مايو 2025: اللغة العربية والخط والإملاء

السبت الموافق 24 مايو 2025:اللغة الأجنبية

الأحد الموافق 25 مايو 2025: العلوم 

الاثنين الموافق 26 مايو 2025: الرياضيات 

الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025: الدراسات الاجتماعية

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