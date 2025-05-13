أسامة ربيع يكشف شرط عودة حركة الملاحة بقناة السويس لمعدلاتها الطبيعية

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، شرط عودة حركة الملاحة لطبيعتها في القناة كما كانت قبل حرب غزة.

إشكالية البحر الأحمر وتأثيرها على قناة السويس

وقال “ربيع” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: الأمور هدأت تماما في البحر الأحمر، لكن لا يزال هناك قلقًا ما بين الحوثيين وإسرائيل يؤثر على حركة عبور السفن بالمجرى الملاحي بقناة السويس.



هدنة كاملة في قطاع غزة

وأضاف: ينقصنا هدنة تامة وكاملة في قطاع غزة لعودة حركة الملاحة إلي طبيعتها في قناة السويس.

في نفس المداخلة رد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن طلبه عبور السفن الأمريكية من المجري الملاحي للقناة بالمجان وإعفائها من أي رسوم.

قانون واتفاقية رسوم عبور السفن من قناة السويس



وأكد: لا يوجد أي امتيازات لأي دولة وفقا للقانون والاتفاقية وأي تخفيض في رسوم عبور السفن من قناة السويس من باب الحوافز لزيادة الإيرادات، تستفيد منه كل سفن دول العالم وليس الولايات المتحدة فقط.

رئيس قناة السويس ردا على ترامب: مفيش سفن معفاة من الرسوم



وأوضح: "مفيش سفن معفاة من رسوم العبور من المجرى الملاحي لقناة السويس، ولا يوجد عبور مجاني من قناة السويس، حتى السفن المصرية لا تعبر مجانا من القناة".

ولفت إلى أن حركة عبور السفن الأمريكية تسير بشكل طبيعي بقناة السويس وفقًا للرسوم والإجراءات المتبعة مع كل السفن.

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