مجلس السكك الحديدية يبحث خطط التشغيل الفترة المقبلة

عقد مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية اجتماعا لتشكيله الجديد، بعد تكليف عدد من القيادات الجديدة

وكان الفريق كامل الوزير وزير النقل قرر تكليف بعض القيادات بمناصب جديدة بالهيئة القومية للسكك الحديدية

قرر الفريق كامل الوزير وزير النقل إعادة تشكيل مجلس السكك الحديدية والمدربين، وتم تكليف عدد من القيادات الجديدة لتولى مناصب جديدة بالهيئة خلفا لمن تم إيقافهم عن العمل خلال الأيام الماضية وبين القيادات الجديدة كل من أشرف خليه وعماد سويلم وآخرون

تشهد الهيئة القومية للسكك الحديدية، مجموعة من التغييرات في عدد من قيادات الهيئة خلال الفترة القادمة بما يتناسب مع خطط وزير النقل لتطوير السكك الحديد، وتشمل بعض نواب رئيس السكك الحديدية، وبعض القيادات فى الإدارات القانونية والتشغيل وغيرها

وقد عقد مجلس إدارة ومجلس مديري السكك الحديد اجتماعا لمناقشة الاستعدادات للفترة القادمة، والتى تمثل تعديلا في جداول التشغيل، وإضافة مقررات جديدة على التشغيل، بالإضافة إلى الاستعداد لعودة الطلاب ولامتحانات نهاية العام الدراسي.



وسبق وأصدر الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قرارًا بندب حسام عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، للعمل رئيسا للإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكباري لمدة ستة أشهر.

قرارات وزير الصناعة والنقل

وتقرر إيقاف بعض القيادات عن العمل وهم

المهندس م. ع نائب رئيس مجلس إدارة السكة الحديد لقطاع البنية الأساسية.

المهندس ف. ف رئيس الإدارة المركزية لشئون منطقة شرق الدلتا بنية أساسية.

الأستاذ إ. أ مدير عام المخازن إمداد وتموين.

المهندس م. إ مدير عام تخطيط صيانة السكة بنية أساسية.

المهندس م. ف مدیر إدارة صيانة هندسة السكة بالزقازيق بنية أساسية.

المهندس ع. ع مدير إدارة صيانة هندسة السكة بوسط الدلتا بطنطا بنية أساسية.

المهندس ع. أ رئيس قسم صيانة هندسة السكة بأبو حماد بنية أساسية.

المهندسة ن. س رئيس قسم صيانة هندسة السكة بالزقازيق بنية أساسية.

المهندس ب. ع مهندس سكة بمنطقة شرق الدلتا بأبو كبير بنية أساسية.

المهندس أ. م مهندس سكة بمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بنية أساسية.

ص. م مشرف قطار بمنطقة شرق الدلتا مسافات قصيرة منتدب لشرطة النقل والمواصلات.



وتضمن القرار، أنه بعد الإطلاع علي القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة له، وعلى القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل، وعلي قرار وزير النقل رقم 17 لسنة 1982 بإصدار لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعلي كتاب المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر رقم 736 بتاريخ 26 ابريل 2025، وعلى محضر لجنة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بوزارة النقل المنعقدة بتاريخ 5 مايو 2025.

السيرة الذاتية لرئيس الشئون القانونية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر



قرر وزير النقل، ندب حسام عبد الفتاح أبو المعاطى رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، للعمل رئيسا للإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكباري لمدة ستة أشهر،ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلي الجهات المختصة تنفيذه.



وكان قد نال عبد الفتاح ثقة المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بعد أن شغل وظيفة مدير إدارة الفتوى والرأى بالشئون القانونية بهيئة السكك الحديدية ثم وظيفة مدير عام العقود بالهيئة قبل تصعيده رئيسا للإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

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