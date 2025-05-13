الدوري المصري، تعادل إيجابي بين حرس الحدود والبنك الأهلي بالشوط الأول

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة حرس الحدود أمام البنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة للمرحلة النهائية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز (مجموعة اللقب).

هدف حرس الحدود سجله عمرو جمال في الدقيقة 26 من عمر اللقاء

ثم سجل أسامة فيصل هدف التعادل للبنك من ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق فى مواجهة حرس الحدود، في الدوري المصري

فريق البنك الأهلي، فيتو

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى الدورى



دخل فريق البنك الأهلي مباراته أمام حرس الحدود بتشكيل مكون من:

وجاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى.. عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع... سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، اسحاقو يعقوبو،

خط الوسط.. احمد ربيع، سيرجي اكا، احمد النادري، احمد مدبولي

خط الهجوم اسامة فيصل، ياو انور، احمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء

محمد أبو جبل، محمد عبد الغني، محمد بسيوني، محمد فتحي، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، سيد نيمار، جريندو، محمد إبراهيم.

طارق مصطفى يرفض إراحة اللاعبين

ورفض طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي، منح لاعبيه راحة عقب الفوز على بيراميدز، نظرًا لضيق الوقت.



وتغلب البنك الأهلي على بيراميدز في الجولة الماضية بنتيجة 4-2، وتقدم فريق البنك الأهلي إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة، متفوقًا على المصري صاحب المركز الخامس برصيد 35 نقطة، ويتبقى للبنك الأهلي 4 مباريات في المسابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.