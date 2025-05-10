بعد الفوز على بيراميدز، رئيس "البنك الأهلي" يعلق على مكافآت رامي فارس للاعبين

علق أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، على مبادرة رجل الأعمال الأهلاوي الشهير بانتمائه للنادي الأهلي، المهندس رامي فارس، الذي وعد بتقديم مكافآت مالية تحفيزية للاعبي فريق البنك الأهلي حال تحقيق الفوز على نادي بيراميدز.

التواصل مع رامي فارق

وكشف أشرف نصار، أنه تواصل مع رامي فارس، الراعي العقاري السابق للنادي الأهلي، موجهًا له الشكر والتقدير على مبادرته الكريمة بتقديم مكافآت تحفيزية للاعبي البنك الأهلي قبل مواجهة بيراميدز.

روح فكرة رامي فارس قبل مباراة بيراميدز

وأعرب نصار عن اعتزازه بالفكرة، مؤكدًا احترامه الكامل للدافع النبيل خلفها، مع تأكيده أن النادي يفضل دائمًا الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص واللعب النظيف داخل الملعب.

تعليق رامي فارس

من جانبه، أكد رامي فارس اعتزازه بهذا الرد الراقي، وأعلن قراره بتوجيه كامل قيمة المكافآت التي تم الإعلان عنها إلى جمعية خيرية، على أن تُقدَّم باسم “اللعيبة الرجالة” دعمًا للخير والرياضة في آنٍ واحد.

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