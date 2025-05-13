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رياضة

احمد ياسر ريان يقود البنك الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى الدورى

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو

الدوري المصري، أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق فى مواجهة حرس الحدود، ضمن مباريات الجولة السادسة للمرحلة النهائية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (مجموعة اللقب)  

 

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى الدورى


وجاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى.. عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع... سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، اسحاقو يعقوبو،

خط الوسط.. احمد ربيع، سيرجي اكا، احمد النادري، احمد مدبولي
خط الهجوم اسامة فيصل، ياو انور، احمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء

محمد أبو جبل، محمد عبد الغني، محمد بسيوني، محمد فتحي، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، سيد نيمار، جريندو، محمد إبراهيم.

 

موعد مباراة البنك الاهلي وحرس الحدود

 

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء على ستاد المكس.

ورفض  طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي، منح لاعبيه راحة عقب الفوز على بيراميدز، نظرًا لضيق الوقت.


وتغلب البنك الأهلي على بيراميدز في الجولة الماضية بنتيجة 4-2، وتقدم فريق البنك الأهلي إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة، متفوقًا على المصري صاحب المركز الخامس برصيد 35 نقطة، ويتبقى للبنك الأهلي 4 مباريات في المسابقة.

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