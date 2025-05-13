الثلاثاء 13 مايو 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من سوريا علي تصريحات ترامب برفع العقوبات

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال وزير الخارجية السوري: نرحب بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات عن ‎سوريا.

وبحسب سانا، أضاف وزير الخارجية السوري: قرار ترامب رفع العقوبات نقطة تحول محورية للشعب السوري.

وتابع وزير الخارجية السوري: ترامب قدم لشعبنا أكثر من أسلافه الذين سمحوا لمجرمي الحرب بتجاوز الخطوط الحمراء.

استراحة قصيرة وتناول القهوة السعودية

وحطت طائرة ترامب، بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، وكان في استقباله في المطار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وتوجه ولي العهد السعودي وترامب إلى صالة التشريفات بمطار الملك خالد الدولي في استراحة قصيرة، تبادلا خلالها الأحاديث الودية، وتناولا القهوة السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

 

تحديات إقليمية متسارعة

وقالت قناة «العربية»، إن ترامب وصل إلى السعودية في زيارة إلى المنطقة وصفها بالتاريخية في أول جولة خارجية له منذ انتخابه، فيما تحمل الجولة دلالات سياسية، واقتصادية واسعة، بالنظر إلى توقيتها في خضم تحديات إقليمية متسارعة، بجانب مكانة الرياض كشريك استراتيجي لواشنطن في ملفات الأمن والطاقة ومكافحة الإرهاب.

ويرافق ترامب في هذه الزيارة، وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، للمشاركة في الاجتماعات المقررة في الرياض، في حين من المتوقع أن ينضم وزير التجارة هوارد لوتنيك، إلى الوفد.

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ترامب سوريا وزير الخارجية السوري الرئيس الأمريكى السعودية

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