"علوم الرياضة والأمن القومي في ضوء التحديات المعاصرة" مؤتمر بجامعة الوادي الجديد

تنظم كلية علوم الرياضة جامعة الوادي الجديد، الأحد بعد المقبل 20 أبريل، المؤتمر العلمي الثالث لشباب الباحثين تحت عنوان (علوم الرياضة والأمن القومي في ضوء التحديات المعاصرة).

وأوضح الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية علوم الرياضة جامعة الوادي الجديد، في تصريح خاص لجريدة «ڤيتو»، أن المؤتمر يهدف إلى المساعدة في تحقيق أهداف التنميـــــــــة المستدامة مصر ۲۰۳۰ من خلال إبراز دور علوم الرياضة في الأمن القومي المصري في ظل التحديات والصعوبات التي تواجه الدولة.

ولفت عميد كلية علوم الرياضة جامعة الوادي الجديد، إلي أن محاور المؤتمر تتضمن

علوم الرياضة والأمن القومي.

الرياضة والتنمية المستدامة.

الرياضة المدرسية.

اقتصاديات الرياضة

التسويق الرياضي.

علوم الحركة الرياضية.

الرياضة والذكاء الاصطناعي

الرياضات البارالمبية

الرياضة والصحة

التأهيل الرياضي

التدريب الرياضي الحديث

التقويم والقياس الرياضي

الدراسات النفسية والاجتماعية في علوم الرياضة.

يذكر أن كلية علوم الرياضة جامعة الوادي الجديد أنشئت كفصول من كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط بمحافظة الوادي الجديد بقرار وزاري رقم ۳۸۸ بتاريخ ٢٠١٢/٢/١٤م، وأنشئت كلية التربية الرياضية فرع الوادي الجديد جامعة أسيوط بقرار وزاري رقم ٥٨٥ بتاريخ ٢٠١٣/٦/٤م، وانفصلت فرع الوادي الجديد عن جامعة أسيوط ٢٠١٨م لتصبح جامعة الوادي الجديد، وسميت كلية التربية الرياضية بقرار من المجلس الأعلى للجامعات لتصبح كلية علوم الرياضة على مستوى الجامعات المصرية من العام ٢٠٢٥م.

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