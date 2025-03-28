طنطاوي يترأس اجتماع مجلس جامعة الوادي الجديد لشهر مارس 2025

ترأس الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد جلسة مجلس جامعة الوادي الجديد لشهر مارس 2025، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالمبنى الادارى بحضور أعضاء المجلس.

بدأت جلسة مجلس الجامعة بتقديم التهنئة لمنتسبى الجامعة بحلول عيد الفطر المبارك وترحيب رئيس الجامعة بالدكتور ممدوح فوزي، عميد كلية الصيدلة، بمناسبة انضمامه إلى عضوية مجلس الجامعة، متمنيًا له دوام التوفيق في دعم مسيرة الجامعة وتطوير العمل الأكاديمي.

بعدها تم عرض فيلم تسجيلي يوثق أبرز المشروعات والأنشطة التي نفذتها الجامعة خلال شهر مارس 2025.

كما شهدت الجلسة تكريم السيدة هناء عثمان عبد الله، الموظفة بكلية العلوم، بعد حصولها على لقب الأم المثالية على مستوى الجامعة لعام 2024 /2025.

ووافق مجلس الجامعة على عدة قرارات هامة، من بينها:

🔹إنشاء مكتب لجامعة الوادي الجديد بمركز ومدينة بلاط، لتقديم الخدمات التعليمية والاستشارات الفنية والتدريبية.

🔹 اعتماد لائحة وحدة المعامل والأجهزة العلمية بعد مراجعتها وتعديلها من قِبل الشئون القانونية.

🔹 إقامة احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للبيئة في يونيو 2025 بمشاركة المجتمع المحلي.

🔹 تحديد مواعيد الامتحانات العملية والشفوية والتخلفات للفصل الدراسي الثاني 2024/ 2025.

ووافق مجلس الجامعة على ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس، حيث تم منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من:

🔸 د. محمد سعد الدين محمد أحمد بكلية التربية، تخصص تكنولوجيا التعليم.

🔸 د. صدقي حسن علي حسن بكلية العلوم، تخصص الميكروبيولوجي.

🔸 د. محمد سعيد عبد الحميد دياب بكلية الطب البيطري، تخصص الأمراض المشتركة.

🔸 د. نجوى ثابت محمود الشعراوي بكلية الطب البيطري، تخصص صحة وسلامة وتكنولوجيا اللحوم.

كما تم تعيين عدد من المدرسين الجدد في كليات الطب، الطب البيطري، والتربية، دعمًا للكفاءات العلمية الشابة.

* كما وافق المجلس على منح عدد من الباحثين درجات الدكتوراه والماجستير في تخصصات متعددة، من بينها الكيمياء، التربية، العلوم الزراعية، والتربية الرياضية، مع منح درجات الماجستير لعدد من الباحثين بتقدير "ممتاز"، مما يعكس مستوى التميز الأكاديمي للجامعة.

وفى ختام الجلسة أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة أن هذه القرارات تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية وبحثية رائدة، مشددًا على أهمية الاستمرار في دعم البحث العلمي، وتطوير العملية التعليمية بما يتماشى مع التحديات والمتغيرات الحديثة.

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