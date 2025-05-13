الثلاثاء 13 مايو 2025
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حوادث

اصطدام قطار أبوزعبل بسيارة نقل بالقليوبية دون إصابات

اصطدام قطار أبو زعبل
اصطدام قطار أبو زعبل بسيارة نقل بالقليوبية،فيتو

شهدت منطقة أبو زعبل بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حادث اصطدام قطار بسيارة نصف نقل محملة بمواد خام للبلاستيك، دون وقوع أي خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية أن السيارة تعطلت على شريط السكة الحديد بعد أن غرزت إطاراتها في الرمال، ولم يتمكن قائدها من تحريكها، ما دفعه إلى الهروب قبيل لحظات من وصول القطار.

هرب وترك السيارة، رفع آثار تصادم قطار ابو زعبل بالقليوبية 

وأسفر الحادث عن تلفيات بالسيارة، فيما لم يُصب أحد من ركاب القطار أو الطاقم، وتمكنت الأجهزة التنفيذية من رفع آثار الحادث سريعًا، وإعادة تسيير حركة القطارات دون تأخير يُذكر.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية  وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.

وتُجري الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من اتخاذ جميع إجراءات السلامة بالمزلقانات والمعابر غير الرسمية

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تعليم القليوبية شرطة الخانكة مركز شرطة الخانكة مديرية أمن القليوبية قطار ابو زعبل

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