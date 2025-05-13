بعد فتح باب التسجيل المبكر، تعرف على مصروفات جامعة بدر بالقاهرة

جامعة بدر بالقاهرة، من أهم الجامعات الخاصة المصرية، حيث يقبل على الالتحاق بها عدد كبير من الطلاب سنويا، وتتميز بتنوع كلياتها وتخصصاتها وكثرتها، إضافة إلى جودة الخدمة التعليمية بها.

ونرصد مصروفات جامعة بدر، للعام الجامعي الجديد 2025/ 2026، ومصروفات كليات جامعة بدر، على كلية على حدة.

وذلك بعد أن أعلنت الجامعة عن فتح باب التسجيل المبكر، للالتحاق بكلياتها للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026.

مصاريف جامعة بدر 2025/ 2026

وأعلنت جامعة بدر، عن مصروفاتها للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026، وجاءت كالتالي:

كلية الطب البشري: 230 ألف جنيه.

كلية طب الفم والأسنان: 187 ألف جنيه.

كلية الصيدلة: 115 ألف جنيه لتخصص فارم D، و120 ألف جنيه لتخصص كلينيكال

كلية العلاج الطبيعي: 110 آلاف جنيه.

كلية الطب البيطري: 94 ألف و500 جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية: 75 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 75 ألف جنيه.

كلية العلوم السينمائية والمسرحية: 80 ألف جنيه

كلية التمريض: 55 ألف جنيه.

كلية الهندسة والتكنولوجيا: 75 ألف جنيه.

كلية الفنون التطبيقية: 72 ألف جنيه.

كلية الحقوق: 68 ألف و500 جنيه.

كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية: 60 ألف جنيه.

كلية الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية: 70 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة: 64 ألف و500 جنيه.

كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية: 60 ألف جنيه لقسمي الإعلام وعلم النفس، و50 ألف جنيه لباقي الأقسام.





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