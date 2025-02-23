محافظ الإسماعيلية يشهد تسليم كوبونات مواد غذائية لتوزيعها على الأُسر الأولى بالرعاية

استقبل اللواء أكرم جلال محافظ الاسماعيلية، اليوم الأحد، نصر مهدي شومان رئيس قطاع القناة وسيناء بالبنك الزراعي المصري؛ لبحث أوجه التعاون بين محافظة الإسماعيلية والبنك الزراعي المصري، للمساهمة في تعزيز جهود التنمية بالمحافظة في كافة المجالات وكذلك في إطار مبادرة البنك الزراعي المصري لدعم الأسر الاكثر احتياجًا.

محافظ الإسماعيلية يشيد بالمبادرة

وأشاد محافظ الإسماعيلية بالمبادرة التي أطلقها البنك الزراعي المصري تحت اشراف سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك والتي من شأنها تحقيق التكافل والرعاية الاجتماعية لعدد كبير من الأُسر على مستوى الجمهورية.

جانب من اللقاء،فيتو

تسليم كوبونات للأسر الأولى بالرعاية

وخلال اللقاء تم تسليم كوبونات مالية بقيمة إجمالية ٣٥٠ ألف جنيهًا إلى مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، طبقًا لكشوف تكافل وكرامة والمعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الإدارات الاجتماعية الثمانية بمراكز ومدن المحافظة.

صرف سلع غذائية من الجمعيات

ومن الجدير ذكره، أن تلك الكوبونات يتم من خلالها صرف سلع غذائية من الجمعيات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأعرب محافظ الإسماعيلية عن سعادته بالتعاون الدائم والمستمر بين المحافظة والبنك الزراعي لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا لتوفير حياة كريمة لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

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