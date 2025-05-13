النيابة الإدارية تفتتح المقر الجديد بمدينة ساقلتة بسوهاج (صور)

قام المستشارعبدالراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بافتتاح مقر مبنى النيابة الإدارية بمدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج.

جاء ذلك في حضور كلٍ من المستشار سعد مزيد – النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار/ أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار/ محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار أحمد حسين هاشم – المشرف على المقرات بإدارة النيابات، والمستشار هيثم علي، ورئيس النيابة/ محمود سعد عبد الحليم - عضوي مركز الإعلام والرصد، وعدد من السادة المستشارين مديري وأعضاء الإدارات والوحدات المركزية برئاسة الهيئة.

محافظ سوهاج يحضر افتتاح المقر الجديد للنيابة الإدارية

وقد كان في استقبال الحضور الدكتور محمد عبد الهادي – نائب " محافظ سوهاج، وقيادات وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظة سوهاج يتقدمهم المستشار عبد الحميد رسلان - مدير المكتب الفني بسوهاج، والمستشار أحمد عبد الرحيم - مدير فرع الدعوى التأديبية بسوهاج، والمستشار/ محمد عميرة الشريف رئيس مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية بسوهاج، والمستشار / عبد الناصر تايب - رئيس محكمة سوهاج الإبتدائية، والنائب/ زكريا حسان - عضو مجلس النواب، ولفيفُ من السادة المستشارين مديري وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظة سوهاج، والسادة المستشارين قيادات الجهات والهيئات القضائية وأنديتها والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقام المستشارعبدالراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوفد المرافق له بافتتاح قاعة التدريب بمجمع النيابات الإدارية بمحافظة سوهاج والمجهزة بالأجهزة والمعدات التي تدعم منظومة التحول الرقمي والتدريب عن بعد، حيث قام المستشار الدكتورأيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي بعمل محاكاة لعملية تدريب عن بعد بالربط مع مركز التدريب القضائي برئاسة الهيئة، بما يوفر الوقت والجهد ويدعم إمكانية تدريب أعضاء النيابة الإدارية بمختلف محافظات الجمهورية دون الحاجة للانتقال أو التأثير على انتظام العمل بالنيابات.

ثم قام كل من المستشار محمود سمير - مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار/ محمود حمدي – عضو الوحدة، بتقديم عرض توضيحي للحاضرين حول إجراءات مباشرة التحقيق عبر خاصية الاتصال المرئي عن بعد - الفيديو كونفرانس -، بالإضافة إلى عقد اجتماعين بالحضور الافتراضي عبر ذات الخاصية؛ مع كل من وحدة التحول الرقمي ومركز التدريب بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

كما تم خلال الفعاليات استعراض خاصية التحقيق بتقنية الإملاء الصوتي أثناء التحقيقات، والتي تمثل إضافة نوعية تهدف إلى تيسير إجراءات التحقيق وسرعة إنجازها، مع إمكانية استخدامها لتسهيل التواصل مع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي جاءت بالتعاون مع مركز الابتكار التطبيقي ضمن مشاريع التحول الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر "٢٠٣٠.

و قام المستشار رئيس الهيئة بزيارة نيابة سوهاج – القسم الخامس والمنشأة حديثًا بقرار المستشار عدنان فنجري - وزير العدل رقم ٤٦٣٦ لسنة ٢٠٢٤ والتي جرى استحداثها في إطار التوسع في إنشاء مقرات جديدة، وتفقد سير العمل بمنظومة التحول الرقمي بالنيابة.

وألقى المستشار عبد الحميد رسلان - مدير مكتب فني سوهاج كلمة ترحيبية برئيس الهيئة والوفد المرافق لسيادته وحرص على افتتاح مقار للنيابة الإدارية بمحافظة سوهاج بما يسهم في تقريب دور العدالة للمواطنين وييسر على الأعضاء أداء رسالتهم.

كما ألقي المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام، كلمة وجه فيها الشكر للمستشار/ ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، ومحافظة سوهاج، وللدكتورمحمد عبد الهادي - نائب المحافظ، ولقيادات النيابة الإدارية بسوهاج، على ما تحقق من إنجاز بإنشاء نيابة إدارية بمركز ساقلته وافتتاح قاعة التدريب وتجهيز منظومة التحول الرقمي، وهي إنجازات لم تكن لترى النور لولا دعم معالي المستشار/ رئيس الهيئة وحرصه على ما يصب في صالح أعضاء النيابة الإدارية.

كما حرص المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس الهيئة، خلال لقاءه قيادات وأعضاء النيابة الإدارية بالمحافظة، على توجيه الشكر للمستشار عدنان فنجري - وزير العدل لدعم سيادته اللامحدود للنيابة الإدارية، مؤكدًا على تقدير سيادته لما بذلوه من جهود متواصلة لتحقيق نسبة إنجاز مرتفعة ساهمت في أن تؤدي النيابة الإدارية رسالتها في تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون، كما وجه سيادته الشكر لإدارة النيابات ومركز التدريب القضائي ووحدة التحول الرقمي على ما قاموا به من عمل دؤوب جرى من خلاله إنشاء واستحداث مقار للنيابة الإدارية وتجهيزها تقنيًا وتدريب أعضاء النيابة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وفي ختام فعاليات اليوم قدم مركز التدريب القضائي وأعضاء نيابتي سوهاج القسم الثاني والخامس الدروع التذكارية للمستشار رئيس الهيئة، كما تفضل سيادته بإهداء درع النيابة الإدارية لنائب محافظ سوهاج.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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