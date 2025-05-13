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رياضة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الأهلي وسيراميكا بعد 15 دقيقة

الاهلي، فيتو
الاهلي، فيتو

يسيطر التعادل السلبي علي مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بعد مرور 15 دقيقة ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز. 

وأعلن عماد النحاس المدير الفني  بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق أمام  نظيره فريق سيراميكا كليوباترا.

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة

وانطلقت مباراة النادي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة 5 مساء  ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وسيراميكا

دخل النادي الأهلي مواجهة  سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر إلى تحقيق الفوز ومواصلة تربعه على صدارة جدول الترتيب.

على جانب آخر، دخل فريق سيراميكا كليوباترا، على أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، لتعزيز فرصه في المنافسة على مركز مؤهل لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

حكام مباراة الأهلي وسيراميكا 

 

ترتيب الأهلي وسيراميكا في الدوري الممتاز 

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، بينما يقع سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 31 نقطة. 

قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا

حراسة المرمي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مخلوف.

خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، وسام أبو علي، جراديشار، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف داري، السولية، محمد مجدي أفشة، نيدفيد، علي معلول، إمام عاشور، أحمد رضا، مصطفى العش، طاهر محمد طاهر، أحمد كوكا، أشرف بن شرقي.  

ويغيب عن النادي الأهلي أمام سيراميكا كل من: عمر كمال، رامي ربيعة، رضا سليم، حمزة علاء، يحيى عطية الله، عمر الساعي، محمد هاني، كريم فؤاد، سمير محمد، كريم الدبيس، محمد عبد الله وحمزة عبد الكريم. 

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