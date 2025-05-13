الثلاثاء 13 مايو 2025
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رياضة

الخطيب يكرم سامي قمصان بعد رحيله عن تدريب الأهلي

الخطيب وسامي قمصان،
الخطيب وسامي قمصان، فيتو

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على استقبال الكابتن سامي قمصان، المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم، ‏لتكريمه على الجهود المخلصة التي بذلها خلال فترة توليه المسؤولية مع زملائه في الجهاز الفني، والتي شهدت نجاحات عدة وأسهم بشكل كبير في حصد الأهلي للعديد من البطولات المحلية والقارية.


وأشاد الكابتن محمود الخطيب بما قدمه قمصان خلال سنوات عمله، التي كان خلالها نموذجًا للتفاني والإخلاص والالتزام ‏بمبادئ الأهلي، متمنيًا له التوفيق في ‏خطواته المستقبلية القادمة.‏


وشدد رئيس الأهلي على تقديره الكامل لكل أعضاء الجهاز الفني السابق، وما بذلوه من جهد وعمل خلال فترة توليهم المسؤولية. ‏

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة 5 مساء الغد ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

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الخطيب الأهلي النادي الأهلي محمود الخطيب سامي قمصان

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