تعليم الغربية: التنبيه بالرصد في الشيت الورقي والالكتروني يوميا

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الثلاثاء مدرسة اللواء محمد نجيب الرسمية للغات، بإدارة شرق طنطا التعليمية، والتي تضم 2789 طالبا.

حيث أشاد بالانضباط داخل المدرسة، وانتظام سير العملية التعليمية والامتحانات للمواد الغير مضافة بالمدرسة، مؤكدا على توفير الجو المناسب لجميع الطلاب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وموجها بالرصد في الشيت الورقي والالكتروني يوميًا، وعدم السماح بدخول أي شخص إلى الكنترول باستثناء الأعضاء فقط، وكذلك عدم السماح بالتدخين، والالتزام بتعليمات الأمن والسلامة داخل المدرسة، مقدما الشكر والتقدير لإدارة المدرسة لحسن انضباط اللجان، وانتظام سير الامتحانات بها.

ثم توجه وكيل تعليم الغربية لمدرسة النصر الرسمية للغات، بإدارة شرق طنطا التعليمية، والتي تضم 300 طالب، حيث قام بمتابعة عدد من فصول المدرسة، وقام بمتابعة التقييمات وسير امتحانات المواد غير المضافة، والعملية والأنشطة،

وتوجه أيضا إدارة غرب طنطا التعليمية، والتي تضم 351 طالب، حيث قام بمتابعة عدد من فصول المدرسة، كما قام بمتابعة سير الامتحانات للمواد غير المضافة، والأنشطة، وأشاد بالانضباط داخل المدرسة، والحضور الكامل لطلاب المدرسة، وحسن سير العملية التعليمية، مقدما الشكر والتقدير لإدارة المدرسة لانضباط المدرسة وانتظامها.



ثم توجه وكيل الوزارة لمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، بإدارة غرب طنطا التعليمية، والتي تضم 942 طالبة، حيث قام بمتابعة عدد من الفصول، كما قام بمتابعة سير الامتحانات للمواد غير المضافة، والأنشطة، والمجالات، وأشاد بانضباط المدرسة وحضور طالبات المدرسة بنسبة 100%، وحسن سير العملية التعليمية، مقدما الشكر والتقدير لإدارة المدرسة لانضباط المدرسة وانتظامها.

واختتم وكيل الوزارة، جولة المتابعة اليوم في معهد النور للمكفوفين، بإدارة غرب طنطا التعليمية، والذي يضم 145طالب، حيث قام بمتابعة الفصول والتقييمات، وحجرة التربية الرياضية، والمطبخ، والقسم الداخلي، وأشاد بانضباط العملية التعليمية داخل المعهد، مقدما الشكر والتقدير لإدارة المعهد لانضباط العمل وحسن سيره.

وخلال متابعته اليوم بمدارس إداراتي شرق وغرب طنطا، اطمأن وكيل الوزارة إلى حسن سير الامتحانات للمواد غير المضافة، والعملية، والأنشطة، والمجالات، للفصل الدراسي الثاني بمدارس التعليم العام، موجها بالالتزام بالضوابط الامتحانية المنظمة، ومنع دخول الهاتف المحمول أو أي وسيلة الكترونية أخرى، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ورصد الدرجات في الشيت الورقي والالكتروني، والحفاظ على سرية النتائج لحين اعتمادها، متمنيا لأبنائنا الطلاب التوفيق والنجاح.

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